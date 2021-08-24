"عايز طفل يا رب".. قبطي في مصر يوجه رسالة للعذراء وطبيب مسلم يتكفل بعلاجه (صورة)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لمواطن يحمل لافتة كتب عليها "عايز طفل يارب" على هامش زيارته لدير درنكة بأسيوط، ما أثار مشاعر عدد كبير من الرواد.

وبعد انتشار الصورة على السوشيال ميديا، أعلن الطبيب إسلام سعيد المتخصص فى حالات العقم عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عن تكفله بعلاج المواطن القبطي.

وطلب الطبيب من متابعيه إرشاده للوصول إلى صاحب الصورة لعمل اللازم معه مجانا بإحدى مراكز الحقن المجهري الخاصة به.

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المصدر: "صدى البلد"