شاهد.. ضبط أسلحة مهربة جنوب ليبيا في طريقها إلى عصابات في مالي والنيجر

أعلنت السرية الثانية التابعة للواء 128 المعزز المتمركزة في منطقة أوباري أقصى الجنوب الليبي عن ضبط كمية أسلحة مهربة.

وقالت في بيان مقتضب نشرته اليوم الاثنين عبر "فيسبوك" إن الأسلحة المضبوطة كانت في طريق إلى مالي والنيجر للعصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية الناشطة هناك.

وأوضحت السرية الثانية للواء 128 أن الأسلحة تم ضبطها خلال عملية نفذت على بعد 100 كيلومتر من مدينة أوباري جنوب شرق ليبيا.

وتكثفت عمليات التهريب للأسلحة والوقود والسيارات بجنوب ليبيا الممتد على مساحة من الأراضي الشاسعة المتاخمة لدول عدة خلال سنوات الأزمة العسكرية السياسية التي بدأت في البلاد منذ العام 2011.

المصدر: RT