سوريا.. جرحى بانفجار شاحنة في ريف حلب (فيديو)

أصيب 7 أشخاص على الأقل بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا بريف حلب الشمالي.

وذكرت صفحات ومواقع إخبارية محلية أن سيارة انفجرت عند مدخل المدينة، وأمام مكتب دور السيارات الشاحنة، قرب دوار الجمال في المدينة.

وتحدثت بعض المواقع الإخبارية عن أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الشاحنة، وأن الانفجار خلّف أضرارا كبيرة في المكان والممتلكات، دون أن ترد أي معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير أو عن وجود قتلى من بين ضحاياه.

إصابة 7 مدنيين بجروح طفيفة جراء التفجير الذي استهدف مدينة #اعزاز منذ قليل pic.twitter.com/SNj5eNAstl — غنى مصطفى (@ghenamostafaa) August 23, 2021

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل المدعومة منها عمليات تفجير متكررة، وفي يونيو الماضي شهد الريف الحلبي انفجار 3 سيارات في جرابلس شرق، أعقبه بعد أيام انفجار في مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي لحلب.

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المصدر: وسائل إعلام سورية