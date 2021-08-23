الدبيبة يلتقي في طرابلس وفدا من البنك الدولي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي يزور طرابلس لعقد عدد من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وتناول الاجتماع، حسب بيان صادر عن الحكومة، تقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص استثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء وزير المالية خالد المبروك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

وأشار البيان إلى تكليف هنرتيزفون لتكون ممثلا مقيما بليبيا لمجموعة البنك الدولي.

المصدر: RT