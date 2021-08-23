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وسائل إعلام: وزير الخارجية المصري يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: وزير الخارجية المصري يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة
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أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الوزير سامح شكري تسلم أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة سالم مبارك آل شافي.

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ووصل السفير القطري الجديد إلى القاهرة بعد عصر يوم الثلاثاء الماضي، السفير سالم مبارك آل شافي، وذلك بعد غياب أكثر من أربع سنوات عقب سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة بعد أزمة الرباعي العربي مع قطر منتصف عام 2017.

وتولى آل شافي عدة مناصب بالخارجية القطرية كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا.

المصدر: RT

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