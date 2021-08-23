الرئيس العراقي في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة: مائة عام من المنعطفات التاريخية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، تطلع العراقيين إلى دولة آمنة خادمة لشعبها من خلال حكم رشيد

وقال في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، إن "عمر العراق المعاصر بلغ قرنا كاملا بذكرى تنصيب المغفور له الملك فيصل الأول".

وأضاف: "مئة عام من المنعطفات التاريخية، حملت إنجازات، وانتكاسات من حروب ومآس واستبداد".

‏وأشار صالح إلى "تطلع العراقيين إلى دولة آمنة، خادمة لشعبها من خلال حكم رشيد، ومعبرة عن إرادتهم المستقلة".

المصدر: RT