 
مباشر

مصر تعلن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تعلن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4ca

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن عدد الحاصلين والمسجلين للحصول على لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة.

إقرأ المزيد
مصر.. توقيع عقوبات على رافضي تلقي اللقاحات ضد كورونا
مصر.. توقيع عقوبات على رافضي تلقي اللقاحات ضد كورونا

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي إن 10 ملايين مواطن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، فيما حصل 7.5 مليون مواطن على اللقاح.

وأضافت الوزيرة أنه بخروج الشحنات من لقاح سينوفاك المصري، فخلال أيام بسيطة سيتلقى كافة الذين سجلوا بياناتهم اللقاح، مشددة على أن تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني انخفض خلال الفترة الماضية.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا