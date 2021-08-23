مصر تعلن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن عدد الحاصلين والمسجلين للحصول على لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة.

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وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي إن 10 ملايين مواطن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، فيما حصل 7.5 مليون مواطن على اللقاح.

وأضافت الوزيرة أنه بخروج الشحنات من لقاح سينوفاك المصري، فخلال أيام بسيطة سيتلقى كافة الذين سجلوا بياناتهم اللقاح، مشددة على أن تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني انخفض خلال الفترة الماضية.

المصدر: مصراوي