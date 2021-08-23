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مصر..الكشف عن موعد توريد أول مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" المصري وذروة الموجة الرابعة لكورونا

أخبار العالم العربي

مصر..الكشف عن موعد توريد أول مليون جرعة من لقاح
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد
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أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" في مصر، لافتة إلى أنه "سيتم توريد أول مليون جرعة للمراكز الطبية، اعتبارا من غد الثلاثاء".

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وخلال مؤتمر صحفي، بشأن مستجدات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أكدت هالة زايد أن "اللقاح المصري (الذي يتم إنتاجه في مصر)، يقلل دخول المريض إلى المستشفى بنسبة 90 %".

من جانبه، كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بمصر، أكرم عبد الباري، أن بلاده تشهد تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج من "مصر"، توقع عبد الباري "بدء ذروة الموجة الرابعة للفيروس بنهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين"، موضحا أنه "من المتوقع أن تكون الموجة المقبلة لفيروس كورونا أقل حدة من الموجات السابقة".

ولفت إلى أن "الدولة المصرية قد تمكنت من توفير لقاحات ضد فيروس كورونا لكافة المواطنين"، داعيا الجميع إلى "التسجيل لتلقى اللقاح".  

وتابع محذرا: "لوحظ أن هناك زيادة في الأعراض المعوية لفيروس كورونا"، مشددا على نه "يجب على مرضى الضغط والقلب أن يتلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا".

المصدر: "اليوم السابع"

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