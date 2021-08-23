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شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليا بسبب الاستثمارات في إقليم تيغراي

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شركات مصرية تقاضي إثيوبيا دوليا بسبب الاستثمارات في إقليم تيغراي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
علم مصر
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أفاد موقع "القاهرة 24" بأن شركات مصرية دخلت في مقاضاة دولية بشكل رسمي ضد إثيوبيا بسبب تضرر المنطقة الصناعية في إقليم تيغراي وتعطل العمل فيها منذ عام ونصف مع بدء الصراع هناك.

وكان رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم تيغراي بإثيوبيا علاء السقطي، قد كشف في تصريحات لـ"القاهرة 24" في وقت سابق أن "المصانع المصرية المستثمرة في أثيوبيا تكبدت خسائر بلغت نحو 40 مليون دولار، وأن الشركات المستثمرة قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوقها".

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وأضاف أن "الشركات المصرية المتضررة من النزاعات والحرب الأهلية في إثيوبيا لجأت للتحكيم الدولي لتعويضها عن الخسائر".

وأضاف أن "الشركات المصرية لجأت إلى هذه الخطوة، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية، وسفارة أديس أبابا بمصر على مدى أول 6 أشهر من العام بشكل ودي، وعدم الوصول إلى اتفاق يحمي ويعوض استثمارات المصانع العاملة هناك".

 

ولفت إلى أن "الإقرار بالنزاع بين الشركات والحكومة الإثيوبية يتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني للدولة".

المصدر: "القاهرة 24"

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