وزارة الصحة المصرية: لقاح كورونا لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة

وزارة الصحة المصرية: لقاح كورونا لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة
أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن "اللقاح لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة".
وفي تصريح لقناة "النهار" المصرية، أشار حسني إلى أن "كل ما نشر عن أن هناك لقاحات مضادة لكورونا تسبب التجلط أكاذيب.. ما يحدث أن المواطن يكون لديه قابلية للتجلط، وليس أن اللقاح يسبب تجلطا".
وأضاف أن "اللقاح لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة، ولا يسبب الإصابة بالفيروس لأن الفيروس المستخدم في تصنيع اللقاح ميت".
وعن سبب عدم تطعيم الحوامل، قال إنه "أخلاقيا لا يجوز عمل دراسة على سيدة حامل إلا بعد موافقتها، ولا توجد سيدة حامل ستقبل أن تخضع للاختبارات".
وأكد أنه "لا يوجد أي بروتوكول علاجي ثابت يطبق على كل مصابي كورونا، وأن كل حالة لها بروتوكول مناسب لها".
وأشار إلى أن "الأدوية الوقائية لها أضرار أيضا، ولا يجب تناول الأدوية إلا بإشراف طبيب".
المصدر: "القاهرة 24"