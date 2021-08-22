وزارة الصحة المصرية: لقاح كورونا لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة

أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن "اللقاح لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة".

وفي تصريح لقناة "النهار" المصرية، أشار حسني إلى أن "كل ما نشر عن أن هناك لقاحات مضادة لكورونا تسبب التجلط أكاذيب.. ما يحدث أن المواطن يكون لديه قابلية للتجلط، وليس أن اللقاح يسبب تجلطا".

وأضاف أن "اللقاح لا يؤثر على الصحة الإنجابية للرجل أو المرأة، ولا يسبب الإصابة بالفيروس لأن الفيروس المستخدم في تصنيع اللقاح ميت".

وعن سبب عدم تطعيم الحوامل، قال إنه "أخلاقيا لا يجوز عمل دراسة على سيدة حامل إلا بعد موافقتها، ولا توجد سيدة حامل ستقبل أن تخضع للاختبارات".

وأكد أنه "لا يوجد أي بروتوكول علاجي ثابت يطبق على كل مصابي كورونا، وأن كل حالة لها بروتوكول مناسب لها".

وأشار إلى أن "الأدوية الوقائية لها أضرار أيضا، ولا يجب تناول الأدوية إلا بإشراف طبيب".

المصدر: "القاهرة 24"