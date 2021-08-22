"الصحة السعودية" تؤكد وجود متحور "دلتا" في المملكة وتحذر من سرعة انتشاره
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي، اليوم الأحد، تسجيل حالات بالمتحور "دلتا" من فيروس كورونا في المملكة.
وقال العبد العالي، إن "المتحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر"، مؤكدا أن "هذا المتحور هو أكثر تحورات الفيروس إثارة للقلق، خاصة وأنه الأكثر انتشارا في العالم".
فيديو | متحدث #الصحة: متحور "دلتا" موجود في #المملكة ومنتشر .. والجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه #نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/QIGOPK06Xe— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2021
وبين العبد العالي أنه تم تسجيل متحور "دلتا" في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى "أنه أسرع انتشارا، حيث بلغت سرعته ثلاثة أضعاف سرعة الفيروس الأساسي الذي تم تسجيله في بداية الأزمة".
وأشار إلى أن "جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من المتحور، ويجب تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، إضافة إلى استكمال التحصين بجرعتين للحماية من هذا المتحور".
المصدر: "الإخبارية" السعودية