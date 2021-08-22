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مصدر: سيارة بدون لوحات تدهس الناشط العراقي علاء الشبلي في النجف

أخبار العالم العربي

مصدر: سيارة بدون لوحات تدهس الناشط العراقي علاء الشبلي في النجف
AFP
العراق، أرشيف
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لقي الناشط العراقي علاء الشبلي مصرعه، يوم الأحد، إثر تعرضه لحادث دهس في محافظة النجف جنوبي العراق، وفق مصدر أمني.

 وأوضح المصدر أن سيارة بدون لوحات دهست الناشط علاء الشبلي من محافظة النجف لترديه قتيلا، وفرت إلى جهة مجهولة، فيما تجري قوات الأمن عمليات بحث عنها.

وأوضح أن "قوات من الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته، إن كان حادث اغتيال متعمد أو حادثا عرضيا".

وعلاء الشبلي ناشط معروف بمواقفه المنتقدة لسياسة الحكومة في التعاطي مع مطالب الحراك الشعبي بالعراق.

المصدر: kurdistan24

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