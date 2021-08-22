رئيس "الصحة" بمجلس النواب المصري يدعو لمحاسبة الحكومة بسبب حفلات الساحل

انتقد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أشرف حاتم، حكومة البلاد بسبب تنظيم حفلات في مناطق ساحلية لا سيما الساحل الشمالي في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وقال حاتم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "الدولة تغلق دورات المياه في المساجد فكيف تسمح بالحفلات في الساحل الشمالي".

وأضاف أنه يجب محاسبة الحكومة على ما حدث في ظل الزيادة الملحوظة لحالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك قبل الموجة الرابعة التي يتوقع أن تكون في شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا رصد حالات تبحث عن أسرة في المستشفيات.

وأكد حاتم توفر جرعات مناسبة من لقاحات فيروس كورونا، لكنه دعا إلى تسريع وتيرة التلقيح، مشددا على ضرورة تعاون جميع الجهات في هذه العملية وألا يقتصر الأمر على وزارة الصحة والسكان وحدها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية