 
مباشر

رئيس "الصحة" بمجلس النواب المصري يدعو لمحاسبة الحكومة بسبب حفلات الساحل

أخبار العالم العربي

رئيس
Facebook/ Elhekayashow
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أشرف حاتم.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r46n

انتقد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أشرف حاتم، حكومة البلاد بسبب تنظيم حفلات في مناطق ساحلية لا سيما الساحل الشمالي في ظل انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
باحث: حفلات الصيف لا سيما في الساحل الشمالي المصري من أبرز أسباب انتشار كورونا في مصر
باحث: حفلات الصيف لا سيما في الساحل الشمالي المصري من أبرز أسباب انتشار كورونا في مصر

وقال حاتم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "الدولة تغلق دورات المياه في المساجد فكيف تسمح بالحفلات في الساحل الشمالي".

وأضاف أنه يجب محاسبة الحكومة على ما حدث في ظل الزيادة الملحوظة لحالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك قبل الموجة الرابعة التي يتوقع أن تكون في شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا رصد حالات تبحث عن أسرة في المستشفيات.

وأكد حاتم توفر جرعات مناسبة من لقاحات فيروس كورونا، لكنه دعا إلى تسريع وتيرة التلقيح، مشددا على ضرورة تعاون جميع الجهات في هذه العملية وألا يقتصر الأمر على وزارة الصحة والسكان وحدها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا