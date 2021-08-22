انتظر 5 ساعات ولم يملأ سيارته.. ممثل ومقدم برامج مصري يوثق معاناته على محطة الوقود في لبنان (فيديو)

وثق الممثل ومقدم البرامج المصري المقيم في لبنان أيمن قيسوني، المعاناة التي يعيشها كغيره من المواطنين اللبنانيين في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها لبنان.

ونشر قيسوني مقاطع فيديو عدة عبر خاصية الـ "ستوريز" على حسابه الرسمي على "إنستغرام" تعبر عن مشكلة البنزين اليومية التي يعيشها الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة، معتبرا أن "الدولة تستمتع بإذلال شعبها".

وقال قيسوني في أحد المقاطع إنه "بعد انتظار 5 ساعات إلا عشر دقائق، وصلت إلى المحطة فقالو لي: أقفلنا".

وتابع: "لقد قال لي صديقي من لبنان: الدولة تكره شعبها، 5 ساعات انتظرت ولم أملأ سيارتي بالبنزين. قرف وذل، معيب ما يعيشه أي مواطن. على الحكومة أن تخجل من نفسها لوضعنا في هذه المواقف. البلاد في إفريقيا التي تعاني الجوع لديها الكهرباء والبنزين".

المصدر: "الجديد"