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نصر الله: الولايات المتحدة تسعى لتفتيت المجتمع اللبناني وجره إلى التطبيع مع إسرائيل

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نصر الله: الولايات المتحدة تسعى لتفتيت المجتمع اللبناني وجره إلى التطبيع مع إسرائيل
AFP Al-Manar
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
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ندد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بما وصفه "السعي الأمريكي لتفتيت المجتمع"، قائلا إن هدفه "رسم صورة البلد والدولة كما يريدون ومنها التطبيع مع العدو".

وجاء ذلك في كلمة مساء اليوم الأحد، على هامش فعالية أقيمت في "مجمع سيد الشهداء" بمدينة الهرمل.

وفي حديثه عن استقدام سفينة نفط إيرانية إلى لبنان، قال نصر الله إن "السفارة الأمريكية فوجئت بهذا الإعلان"، مؤكدا أن "السفينة الثانية ستبحر بعد أيام، وستلحق السفينة الأولى التي صارت في عرض البحر".

وشدد على أن "النفط الذي نأتي به هو لكل اللبنانيين، والمستشفيات والأفران، ونحن لسنا بديلا عن الدولة، ولسنا بديلا عن الشركات التي تستورد المحروقات ولسنا في مجال التنافس مع أحد".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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