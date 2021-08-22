المرزوقي: تونس تتجه نحو "دولة الأخ الزعيم" و"ميليشيات الحشد الشعبي"

حذر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي مما وصفه بـ"دولة الأخ الزعيم" و"ميليشيات الحشد الشعبي" في تونس، منتقدا "تضييق السلطات" على عدد من السياسيين.

وندد المرزوقي على صفحته في "فيسبوك" بـ"إيقاف عائلة عماد الدايمي (نائب سابق مقرب من المرزوقي) في المطار أكثر من ساعة لمنعها من السفر، والأخت لمياء الخميري (الأمينة العامة لحزب لحراك) التي منعت أياما من السفر".

وأضاف أن "تتبع نواب ائتلاف الكرامة والتضييق على عائلاتهم"، وغيرها من إجراءات "التضييق" والتدابير "المخالفة للدستور"، دليل على أن تونس تخطو "الخطوات الأولى لإلغاء تام لدولة القانون والمؤسسات، وإفساح المجال لدولة الأخ الزعيم وميليشيات الحشد الشعبي".

ولفت إلى أن "الذين يطبلون ويزمرون للانقلاب شماتة في النهضة وكرها للأحزاب الفاسدة وأملا عقيما في تحسن أوضاعهم لا يفهمون ما الذي خسروا في المقابل".

المصدر: RT