للمرة الأولى في تاريخ البلاد.. القضاء الأعلى في مصر يوافق على نقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بهدف تمكين السيدات من تسلم المناصب القضائية.

وكان النائب العام المصري تقدم بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه "بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، وإنفاذا لما أقره المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة".

ناصر حاتم

المصدر: RT