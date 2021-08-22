"حماس": أحداث السبت رسالة تحذير من انفجار كبير

حذرت حركة "حماس" السلطات الإسرائيلية من أن المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي السبت على الحدود الشرقية لقطاع غزة رسالة تشير إلى "انفجار كبير" قد يحدث قريبا.

وقال القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "أحداث أمس السبت شرق غزة هي رسالة للاحتلال ولكل الأطراف المعنية، استمرار خنق عزة هو وصفة لانفجار كبير".

أحداث أمس السبت شرق #غزة هي رسالة للاحتلال ولكل الأطراف المعنية، استمرار خنق عزة هو وصفة لانفجار كبير، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد للعنصرية الاسرائيلية قبل فوات الأوان.#فلسطين — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) August 22, 2021

إقرأ المزيد

وأضاف أبو زهري في التغريدة: "على المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد للعنصرية الإسرائيلية قبل فوات الأوان".

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة أمس السبت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 41 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم حالتان حرجتان، والعشرات بالاختناق، فيما أصيب خلالها جندي إسرائيلي بجراح خطيرة برصاص مواطن فلسطيني.

ولاحقا نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات استهدفت عدة مواقع لحركة "حماس" في القطاع.

المصدر: RT