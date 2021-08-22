باحث: حفلات الصيف لا سيما في الساحل الشمالي المصري من أبرز أسباب انتشار كورونا في مصر

قال الباحث المصري في كلية الطب في جامعة نيويورك، وليد شوقي عطية، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مصر منذ نحو شهر وأن الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة آخذة في التزايد.

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وأوضح عطية أن حفلات الصيف لا سيما في الساحل الشمالي من أبرز أسباب انتشار الفيروس.

وحذر في فيديو بثه على صفحته الرسمية بعنوان "الموجة الرابعة من كورونا بدأت في مصر، وهناك بيوت مصابة بكاملها وما الاحتياطات اللازمة"، من خطورة حفلات الصيف كالساحل الشمالي وغيرها، وأن تؤدي لتفشي وباء فيروس كورونا، وتابع قائلا: "روح حفلة تامر حسني ومحمد رمضان وعمرو دياب خليهم يتباهوا بيك وانت اتباهى بيهم وشوف إيه هيحصل في الآخر"، وأكد أن مصر مقبلة على منحنى خطر بسبب زيادة الحالات.

وقال عطية، إن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مصر منذ نحو شهر، وأن الأعداد التي تعلنها وزارة الصحة آخذة في التزايد، موضحا أنها ليست أعدادا حقيقية أو دقيقة، لأنه ليس كل المواطنين يقومون بإجراء تحليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والمعروف بـ"pcr".

وشدد الباحث المصري على ضرورة ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، وأن تكون اليد نظيفة، والحفاظ على التباعد المجتمعي.

المصدر: "الوطن"