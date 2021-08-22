السعودية.. انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا وارتفاع بالوفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 737 حالة، ووفاة 12 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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وبذلك تنخفض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في المملكة بشكل ملحوظ عن أمس (409 إصابات)، فيما ترتفع حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس (11 وفاة أمس).

وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 541994 إصابة، من بينها 4877 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1156 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 528636 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8481 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (384) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (737) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (528,636) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/XZzRrrjNCj — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 22, 2021

المصدر: RT