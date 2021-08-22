إجلاء مواطن لبناني من أفغانستان بواسطة الهند

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن شكرها للهند، بعد إجلائها لمواطن لبناني يعمل في شركة هندية كان موجودا في أفغانستان خلال الأحداث الأخيرة، ونقله إلى العاصمة نيودلهي.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية: "تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها وامتنانها لدولة الهند الصديقة على الجهود الحثيثة التي قامت بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أفغانستان، من أجل إجلاء المواطن اللبناني، محمد خطاب، الذي يعمل في شركة "تريمبلين" (Trempplin) التابعة لشركة "أوريكل" (Oracle) الهندية في أفغانستان، ونقله مع مواطنين من التابعية الهندية إلى نيودلهي على متن طائرة عسكرية هندية بأمان".

وأضافت الوزارة في بيانها: "كما تنوه الوزارة بالجهود القيمة التي بذلتها سفارة لبنان لدى الهند وسفارة لبنان لدى باكستان، والتي أثمرت عن إجلاء مواطن لبناني من خطر محدق، إلى دار الأمان".

وثمن لبنان عبر الخارجية " التعاون الذي أبدته السلطات الباكستانية مع سفارة لبنان في إسلام آباد بهذا الشأن.

وأكملت الوزارة: "تقدر وزارة الخارجية والمغتربين العلاقات التاريخية والمميزة بين لبنان وكل من الهند وباكستان الصديقتين، اللتين تقفان دومًا إلى جانب لبنان".

المصدر: "الجديد"