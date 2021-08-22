وفد عراقي يزور تركيا الشهر المقبل بشأن الحصة المائية

حددت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، موعد استكمال مباحثات المياه، فيما أشارت إلى أن وفدا عراقيا سيزور تركيا مطلع الشهر المقبل بشأن هذا الموضوع.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "جميع دول العالم تتأثر بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة واحتباس الأمطار، وهذا بدوره أدى الى قلة الايرادات المائية"، مبينا أن "هناك عوامل فنية أخرى تتعلق بتوسع الدول في إنشاء سدود خزنية ومشاريع إروائية، وأن هذه العوامل أثرت في إيرادات العراق المائية".

وأضاف أن "العام الحالي يعد عاما شحيحا بالمياه، وهناك قلة واضحة في نهري دجلة والفرات، اللذين انخفض مستواهما الى أكثر من 50%، إضافة الى انخفاض المياه وبمعدلات كبيرة في سدود دوكان، ودربندخان، والسيروان، وديالى"، لافتا إلى أنه "تم تأمين الاحتياجات المائية لهذا الموسم والموسم الشتوي المقبل مما هو متوفر من خزين مائي جيد في الخزانات والبحيرات العراقية".

وأشار راضي إلى "عقد اجتماعات عديدة مع الجانبين التركي والسوري ضمن ملف المياه، وأن هناك زيارة مرتقبة لوفد عراقي الى تركيا مطلع الشهر المقبل من أجل استكمال اللقاءات والنقاشات بشأن حصة العراق والاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات (ينبعان من تركيا)، فضلا عن التهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك يضم العراق وتركيا وسوريا بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي، واستكمال النقاش بشأن البروتكول المشترك بين العراق وتركيا، وإنشاء المركز البحثي في العراق".

وأكد أن "هذه الملفات وملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد العراقي هذه، وأن زيارة وزير الموارد المائية ستكون تتويجا لمجموعة من اللقاءات مع الجانب السوري، ولقائه مجموعة من المسؤولين السوريين، وطرح مجموعة من النقاط الافتراضية مع الجانب السوري بخصوص ملف المياه"، لافتا إلى أن "وفدا عراقيا سبق له أن زار تركيا في حزيران الماضي، بحث خلال زيارته تلك ملفات مهمة، واطلع الوفد على مجموعة من المنشآت والخزين المائي في سد اليسو (التركي)".

ولفت راضي إلى أن "هذا الحراك سيتوج بزيارة الوفد العراقي المقبلة لتركيا الشهر المقبل، لمناقشة هذه الملفات بشكل أوسع وأدق".

المصدر: "واع"