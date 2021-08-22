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صحيفة تونسية: الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال رئيس البلاد

أخبار العالم العربي

صحيفة تونسية: الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال رئيس البلاد
Reuters
الرئس التونسي قيس سعيد
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نقلت صحيفة "الشروق" التونسية عن مصادر أن شخصا ممن ينعتون بـ"الذئاب المنفردة" أو ما يسمى بإطلاق المبادرة المنفردة، كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد.

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وأفادت الصحيفة بأنها علمت من مصادر متطابقة أن "شخصا ممن ينعتون بالذئاب المنفردة، أو ما يسمى بإطلاق المبادرة المنفردة، كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية في إحدى مدن الساحل، حيث كان رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيؤدي زيارة إلى تلك الجهة".

كما علمت صحيفة الشروق أن "الأبحاث (التحقيقات) انطلقت منذ تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية".

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

المصدر: "الشروق" التونسية

 

 

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