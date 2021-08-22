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الإفراج عن محتجزين في ليبيا بجهود لجنة "5+5"

أخبار العالم العربي

الإفراج عن محتجزين في ليبيا بجهود لجنة
Reuters
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رحبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بالإفراج عن محتجزين في ليبيا، وذلك بفضل جهود بناء الثقة المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

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وجددت البعثة عبر بيان لها، مناشدتها لجميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية، لضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لقرارات مجلس الأمن. 

وفي سياق آخر، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستئناف ضخ المياه إلى طرابلس وأشادت بجهود اللجنة العسكرية المشتركة وقبيلة المقارحة  التي أدت إلى إعادة فتح النهر الصناعي، وأكدت البعثة مجددا على أنه "لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمداداتها".

المصدر: موقع "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"

 

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