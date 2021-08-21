الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 4 مواقع لحركة "حماس" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، أن طائراته الحربية استهدفت 4 مواقع لحركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة: "أغارت طائرات حربية الليلة على أربعة مواقع لإنتاج وتخزين أسلحة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية ردا على أعمال الشغب العنيفة التي جرت في شمال القطاع، والتي شملت عملية إطلاق نار من داخل غزة أدت إلى إصابة محارب في حرس الحدود".

وأضاف أن "حماس تواصل جر قطاع غزة نحو الإرهاب مستغلة المجتمع المدني... نظرا لتقييم الوضع، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

أغارت طائرات حربية الليلة على أربعة مواقع لانتاج وتخزين أسلحة تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على أعمال الشغب العنيفة التي جرت في شمال القطاع والتي شملت عملية اطلاق نار من داخل غزة أدت الى إصابة محارب في حرس الحدود.

(#فيديو متداول من غزة) pic.twitter.com/YGFemKj8KM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 21, 2021

المصدر: RT