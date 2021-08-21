 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 4 مواقع لحركة "حماس" في غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 4 مواقع لحركة
Reuters AST
غارات إسرائيلية على قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r403

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، أن طائراته الحربية استهدفت 4 مواقع لحركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة: "أغارت طائرات حربية الليلة على أربعة مواقع لإنتاج وتخزين أسلحة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية ردا على أعمال الشغب العنيفة التي جرت في شمال القطاع، والتي شملت عملية إطلاق نار من داخل غزة أدت إلى إصابة محارب في حرس الحدود".

وأضاف أن "حماس تواصل جر قطاع غزة نحو الإرهاب مستغلة المجتمع المدني... نظرا لتقييم الوضع، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا