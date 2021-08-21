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مصر تفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة

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مصر تفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا
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أعلنت الحكومة المصرية أن تطعيم الطلاب فوق 18 عاما وكل من له صلة بالعملية التعليمية سيكون إجباريا، معتبرا أن هذا الأمر "سيقلل من هلع أولياء الأمور بشأن أوضاع جائحة كورونا".

وقال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريح لقناة "الحياة" إن "تلقيح الطلاب فوق 18 عاما وكل من له صلة بالعملية التعليمية سواء بالمدارس أو الجامعات سيكون إجباريا"، لافتا إلى أن "الدولة طبقت التطعيم الإجباري من قبل للعاملين بالقطاع السياحي".

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وأضاف أن "تلقيح جميع العاملين بقطاع السياحة داخل محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء أتى بثماره، والأمر كان له أثر إيجابي في تشجيع السياح للقدوم إلى مصر".

ولفت إلى أن "تلقي العاملين بقطاع السياحة لجرعتين من لقاح كورونا بعث برسالة طمأنة كبيرة".

وتابع أن "تلقيح العاملين بقطاع التعليم والطلاب فوق الـ18 عاما، يقلل من هلع أولياء الأمور بشأن أوضاع جائحة كورونا".

وناشد أولياء الأمور "تشجيع أبناءهم ممن تجاوز عمرهم 18 عاما لتلقي اللقاح"، مؤكدا أن "الدولة توفر اللقاحات بشكل إلزامي ومجاني للطلاب داخل الجامعات سواء حكومية أو خاصة ومن يعمل في المدارس سواء دولية أو حكومية أو خاصة".

 

المصدر: "الشروق"

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