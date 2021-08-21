مصر.. تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي

أصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي اليوم السبت قرارا بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، حسبما جاء في بيان للنيابة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الصاوي وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام، تختص بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.

وكان النائب العام المصري قد أمر بوضع الاستراتيجية اتباعا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانا للتقدم فيه مواكبة لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي، تيسيرا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة"، وفقا للبيان.

المصدر: RT