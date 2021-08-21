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عضو في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة: سيتم الإفراج عن كل المحتجزين في شرق وغرب البلاد (صورة)

أخبار العالم العربي

عضو في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة: سيتم الإفراج عن كل المحتجزين في شرق وغرب البلاد (صورة)
RT
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قال عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، اللواء أحمد أبو شحمة خلال مراسم الإفراج عن دفعة من الموقوفين إنه سيتم الإفراج عن كل المحتجزين في شرق وغرب البلاد.

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وأضاف أبو شحمة: "هذا ضمن الخطوات التي تسعى اللجنة لتحقيقها بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها".

وتقدم  أبو شحمة في كلمته بالشكر لكل من ساهم أو حضر مراسم الإفراج عن الموقوفين في المنطقة الشرقية.

عضو في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة: سيتم الإفراج عن كل المحتجزين في شرق وغرب البلاد (صورة)
RT

ناصر حاتم

المصدر: RT

 

 

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