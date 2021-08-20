مصر.. نجاة أسرة من الموت بأعجوبة من تحت أنقاض عقار دمنهور

قادت العناية الإلهية الصدفة لإنقاذ أسرة مكونة من 3 أفراد، من الموت المحقق تحت أنقاض البناء السكني الذي انهار في منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور المصرية.

وفي التفاصيل، خرج أبو محمد، أحد الناجين من عمارة الموت، لأداء صلاة العشاء بمسجد الطودي الموجود بالمنطقة، وأثناء ذلك انهار العقار عن آخره، على رؤوس ساكنيه، وقبل انهيار العقار، ذهبت زوجة أبو محمد لأخذ حقنة لدى ابنتها، في الوقت الذي تأخر ابنهم في عمله بمحافظة الإسكندرية، لينجوا الجميع في صدفة لا نشاهدها سوى في الأفلام والمسلسلات.

وقال إبراهيم عبد الحكيم، أحد جيران العقار المنهار، "على غير العادة تركت أسرة أبو محمد، شقتهم في وقت واحد، فكان خروج الزوجة لأخذ حقنة، وخروج الزوج لصلاة العشاء، وتأخر الابن في العمل، سببا في نجاتهم من الموت".

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وكانت غرفة الأزمات بمحافظة البحيرة، قد تلقت إخطارا بانهيار منزل في شارع السجن القديم، بمدينة دمنهور ليل الخميس وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وفرضت كردونا حول المنزل المنهار، وسط أعمال رفع الأنقاض.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثث خمسة ضحايا وتواصل فرق الإنقاذ عملية البحث عن ضحايا آخرين.

المصدر: RT