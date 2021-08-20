الشرطة المغربية توقف شخصا مطلوبا في تركيا

أوقفت شرطة مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مواطنا بلجيكيا من أصول تركية، تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض عليه، أصدرته السلطات القضائية التركية.

وأوضح موقع "هسبريس" أنه جرى توقيف الشخص المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من بلجيكا، بعدما كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، بناء على طلب من السلطات القضائية التركية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض امرأة للاغتصاب سنة 2011.

وأضاف الموقع أن المشتبه به محتجز حاليا بالموازاة مع إشعار السلطات التركية المختصة بقرار التوقيف، للتعجيل بإرسال ملف التسليم.

المصدر: "هسبريس"