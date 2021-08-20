وكالة: الغارات على سوريا أسفرت عن مقتل 4 من أفراد "حزب الله"

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الغارات الإسرائيلية على مناطق في سوريا مساء أمس أدت إلى مقتل 4 أفراد على الأقل من "حزب الله" اللبناني.

ونقلت الوكالة عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن المقاتلين قتلوا في منطقة قارة القريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة حمص ومن حدود لبنان الشرقية.

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وقالت الوكالة إن المرصد لم يجزم بشأن هوية المقاتلين، لجهة إذا كانوا سوريين أو لبنانيين.

وكان مصدر عسكري سوري قال إن "العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 23:03 من مساء اليوم الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

المصدر: "أ ف ب"