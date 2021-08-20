"شؤون الحرمين" بالسعودية تحلل عينات عشوائية من "مياه زمزم" للتأكد من سلامتها

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الجمعة أنها قامت بتحليل 615 عينة عشوائية من مواقع مختلفة لـ"مياه زمزم" للتأكد من سلامتها، وخلوها من أي ملوثات.

وقال مدير إدارة "سقيا زمزم" عبد الرحمن الزهراني، إن مختبر زمزم في الإدارة يجري اختبارات وفحوصات لمياه زمزم، لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام، مبينا أنه "تتم في المختبر عدة تحاليل منها البكتيريولوجية والكيميائية".

كما أشار إلى أن "عدد العينات المسحوبة لعام 1442 هـ، بلغ أكثر من 7380 عينة، تم أخذها من نقاط التعبئة - ومشربيات - وخزانات خارجية - وحقائب أسطوانية- وعربيات - وعبوات ماء زمزم".

وأكد الزهراني بأن "مثل هذه الاختبارات تأتي بتوجيهات ومتابعات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات، وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقياً وصحيا".

المصدر: جريدة الرياض