المغرب.. 115 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة 115 حالة من المصابين بكورونا ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 11587 حالة.

وقالت الوزارة في النشرة اليومية لتطورات الجائحة إن 8216 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها اليوم ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 799775 حالة، تماثل منها للشفاء 8671 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 707143 حالة شفاء.

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وحسب بيانات الوزارة فقد تركزت معظم الوفيات، والإصابات الجديدة في "الدار البيضاء" التي تركزت فيها 21 حالة وفاة، و1806 حالات إصابة جديدة.

وكانت المملكة سجلت أمس 127 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات المسجلة 9462 حالة.

المصدر: RT