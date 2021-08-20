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اليمن: ذروة جديدة من الإصابات بكورونا مع انتشار جديد للجائحة

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اليمن: ذروة جديدة من الإصابات بكورونا مع انتشار جديد للجائحة
Reuters
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أعلنت اللجنة اليمنية لمواجهة كورونا تسجيل أعلى حصيلة يومية لعدد الإصابات بالفيروس وسط تفشي موجة جديدة للفيروس بعد أشهر من انحساره.

وقالت "لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة وباء كورونا - كوفيد 19" التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليا أنها سجلت 47 إصابة جديدة بكوفيد ـ 19، وهي أكبر حصيلة يومية معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء.

كذلك أعلنت اللجنة تسجيل حالة وفاة واحدة في حضرموت.

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وأوضحت اللجنة في بيان نشرته عبر فيسبوك أن معظم الإصابات الجديدة سجلت في محافظة حضرموت (19 إصابة)، تلتها عدن (12 إصابة)، وتوزعت الإصابات الباقية على لحج، وتعز، ومأرب، والمهرة.

كما أعلنت تسجيل 19 حالة شفاء، بينها 18 في عدن.

وكانت اللجنة أعلنت أمس تسجيل 35 إصابة، و3 وفيات.

وكانت الحكومة أعلنت يوم الاثنين الماضي أن البلاد دخلت موجة ثالثة من التفشي، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

المصدر: RT + "رويترز"

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