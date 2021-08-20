وزير تونسي سابق يتوعد بمقاضاة صحيفة اتهمته بتهريب السلاح

توعد وزير الصحة التونسية السابق عبد اللطيف المكي بمقاضاة صحيفة "الشروق" المحلية التي اتهمته بتهريب السلاح إلى ليبيا.

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وشن القيادي في "حركة النهضة" هجوما لاذعا على الصحيفة، ووجه إليها عددا من التوصيفات التي يقع بعضها في خانة الشتائم، كما اتهمها بالكذب، والجهل، قائلا إنها نشرت نصا "تدعي فيه أنني مررت أسلحة تركية إلى ليبيا على أنها أدوية عندما كنت وزيرا للصحة سنة 2020".

وعبر تدوينة في صفحته الشخصية، وجه المكي للصحيفة عددا من الأسئلة ذات اللهجة الحادة، ومنها سؤاله للصحيفة: "ألا تدرين أن تصدير الأدوية من مشمولات الخواص تحت إشراف وزارة التجارة ولا علاقة لوزارة الصحة بذلك؟".

المصدر: RT