مصر.. اجتماع برعاية السيسي لبحث عن حلول لأزمة المياه

أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن عقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية.

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وأوضح خلال اجتماعه مع رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري إيمان سيد، لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، أن المياه من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد في المنطقة العربية والأفريقية.

وقال عبد العاطي إن الأسبوع يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في موضوعات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، مشيرا إلى وجود مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

المصدر: "مصراوي"