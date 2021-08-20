الجزائر.. إصابات كورونا اليومية تحت عتبة الـ600 لأول مرة منذ أسابيع

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي لا تتجاوز فيها عتبة الإصابات الـ600 حالة منذ 8 يوليو الماضي.

وسجلت الوزارة 28 وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 31 وفاة و694 إصابة في اليوم الماضي، فيما تماثل 553 مريضا للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما حثت الوزارة على الحفاظ على صحة كبار السن بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم أمراض مزمنة.

المصدر: RT