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السعودية تحبط تهريب 2.6 كيلوغرام من "الكوكايين" مخبأة في أحشاء مسافرين

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السعودية تحبط تهريب 2.6 كيلوغرام من
Reuters
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام السعودية من إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من 2.6 كيلوغرام.

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وقد عثر على مادة الكوكايين مخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي، اشتبه المفتش الجمركي بـ6 من ركاب الرحلة وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة، تبينت إيجابية الفحص، حيث عثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه 244 كبسولة تحتوي جميعها على 2685 غراما من "الكوكايين"".

وأهابت الهيئة بالجميع إلى "الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية".

المصدر: "عكاظ"

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