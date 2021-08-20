العراق.. مكافحة المتفجرات تصدر توضيحا بشأن انفجار محطة كهرباء الزعفرانية

نفت مديرية مكافحة المتفجرات في العراق، اليوم الجمعة، الأخبار التي تداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع انفجار في محطة كهرباء في منطقة الزعفرانية.

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وقالت المديرية في بيان: "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بوجود انفجار "استهداف إرهابي" داخل المحطة الكهربائية في منطقة الزعفرانية".

وأضافت أنه "بدورنا ننفي تلك الأخبار المغرضة وإنما ما حصل هو فقط خلل فني لا أكثر و تم صيانته من قبل المفارز المختصة".

المصدر: "السومرية نيوز"