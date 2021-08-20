ألبانيا ترفض تسليم مواطن مصري محكوم عليه بالإعدام في مصر

رفضت محكمة في ألبانيا، اليوم الجمعة، تسليم مواطن مصري يدعى محمد راجح يواجه حكما بالإعدام في بلاده.

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وألغى القاضي أرتان جيرميني تسليم محمد راجح بعد أن لم تقدم السلطات المصرية تأكيدات بأنه لن يتم إعدامه.

وكانت قد حكمت محكمة مصرية على راجح بالإعدام في جريمة قتل في نوفمبر 2019 في الجيزة، وأصدرت السلطات مذكرة دولية باعتقاله.

واعتقل راجح في مطار ألبانيا الدولي في مايو أثناء محاولته دخول البلاد كسائح.

المصدر: washingtonpost