 
مباشر

ألبانيا ترفض تسليم مواطن مصري محكوم عليه بالإعدام في مصر

أخبار العالم العربي

ألبانيا ترفض تسليم مواطن مصري محكوم عليه بالإعدام في مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3p9

رفضت محكمة في ألبانيا، اليوم الجمعة، تسليم مواطن مصري يدعى محمد راجح يواجه حكما بالإعدام في بلاده.

إقرأ المزيد
مصر.. 4 جرائم بشعة في 72 ساعة
مصر.. 4 جرائم بشعة في 72 ساعة

وألغى القاضي أرتان جيرميني تسليم محمد راجح بعد أن لم تقدم السلطات المصرية تأكيدات بأنه لن يتم إعدامه.

وكانت قد حكمت محكمة مصرية على راجح بالإعدام في جريمة قتل في نوفمبر 2019 في الجيزة، وأصدرت السلطات مذكرة دولية باعتقاله.

واعتقل راجح في مطار ألبانيا الدولي في مايو أثناء محاولته دخول البلاد كسائح.

المصدر: washingtonpost

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا