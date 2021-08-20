باسيل: طرحنا مسألة وضع آلية إلكترونية لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني جبران باسيل ضرورة رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا في لبنان، مع إعطاء مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة.

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وأضاف باسيل ضمن سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر" حول ما حصل بالجلسة النيابية العامة في قصر الأونيسكو ببيروت: "طرحنا حلا يتضمن إعطاء سلفة خزينة فورا لمؤسسة كهرباء لبنان، إعطاء مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة، إصدار تسعيرة جديدة، إعطاء مهلة محددة للحكومة لتوزيع البطاقة التمويلية".

طرحنا حلا يتضمن اعطاء سلفة خزينة فوراً لمؤسسة كهرباء لبنان، اعطاء مساعدة اجتماعية فوريّة لموظفي الدولة، اصدار تسعيرة جديدة، اعطاء مهلة محددة للحكومة لتوزيع البطاقة التمويلية — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 20, 2021

وتابع: "طرحنا أيضا أخذ قرض من مصرف لبنان للدولة بحسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف أو استعمال جزء من الـSDR (860 مليون من الـ IMF)، لوضع آلية إلكترونية (QR Code) على Platform، لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات، وتخصيص دعم موجه لبعض القطاعات".

طرحنا ايضا اخذ قرض من مصرف لبنان للدولة بحسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف او استعمال جزء من الـSDR (860 مليون من الـ IMF)، لوضع آلية الكترونية (QR Code) على Platform، لرفع الدعم نهائياً عن المحروقات، وتخصيص دعم موجّه لبعض القطاعات — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 20, 2021

وقال رئيس "التيار الوطني الحر": "نحن على مسافة أيام من انفجار حتمي ولا يمكن أن أتصور أننا لم نفعل شيئا لشعبنا اليوم فيما على حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها، ومع التشديد على أن الأولوية المطلقة هي لتأليف الحكومة".

نحن على مسافة ايّام من انفجار حتمي ولا يمكن ان اتصوّر اننا لم نفعل شيئا لشعبنا اليوم فيما على حكومة تصريف الأعمال تحمّل مسؤوليّاتها، ومع التشديد على ان الأولوية المطلقة هي لتأليف الحكومة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 20, 2021

وأردف: "عندما يتوجه رئيس الجمهورية بالدستور إلى المجلس، فهذا يعني أنه استعصى عليه أمر ما وهو يحتكم أو يلجأ إلى أم السلطات، المجلس النيابي".

عندما يتوجّه رئيس الجمهورية بالدستور الى المجلس، فهذا يعني انّه استعصى عليه امر ما وهو يحتكم او يلجأ الى أمّ السلطات، المجلس النيابي — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 20, 2021

المصدر: RT