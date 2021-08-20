الصحة السعودية تسجل 458 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 541201 حالة في المملكة.

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وأكدت الصحة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8458 حالة وفاة في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 753 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 527189 شخصا.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5554 والحالات الحرجة 1205 حالات في المملكة.

المصدر: "سبق"