مستشار السيسي: سبب عدم اعتراف بعض الدول بلقاحات كورونا في مصر سياسي

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أن السبب الرئيسي في عدم اعتماد بعض الدول اللقاحات المتوفرة في مصر، هو سياسي وليس له علاقة بالفاعلية.

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وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أن هيئة الدواء المصرية لا تفرج عن أي لقاح إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام.

ولفت إلى أن جميع اللقاحات التي تعطى في مصر آمنة ولا يوجد بها مشكلات، ومصر بها اللقاحات المعتمدة من جميع الدول ويتم توفيرها للمسافرين.

وأشار إلى أن هذه الفترة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بسبب فتح بعض الدول المجال لدخول المواطنين.

المصدر: المصري اليوم