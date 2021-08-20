الجيش اللبناني يعلن 7 خروقات جوية للطيران الإسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنها رصدت 7 خروقات جوية قام بها الطيران الحربي والتجسسي الإسرئيلي.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 19 أغسطس عند الساعة 12.10، الأجواء اللبنانية من البحر قبالة بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17.50 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

وأضاف: "في التاريخ نفسه وعند الساعة 13.45 ولغاية الساعة 23.10 تم تسجيل 6 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية"، مشيرا إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: "الجديد"