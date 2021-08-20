شاهد.. فيديو داخل عقار يثير جدلا واسعا في مصر والأمن يبحث عن المتهمين

أثار مقطع فيديو مدته دقيقتين و39 ثانية، الكثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء قيام مجموعة أشخاص، الاعتداء بالضرب المبرح وبطريقة مهينة على رجل مسن وزوجته.

إقرأ المزيد

ووثق مقطع الفيديو، قيام هؤلاء الأشخاص بالتفاوض مع ذلك المسن، الذي حاول أن يبعدهم عن طريقه، لكنهم تهجموا عليه بالضرب، وقام أحدهم بضرب زوجته بطريقة مهينة.

انتشار الفيديو أدى إلى حالة من الغضب والسخط بين رواد موقع التواصل، مطالبين بضرورة التعرف على المتهمين وضبطهم لاعتدائهم بهذه الطريقة الوحشية على المجني عليهما، ومعرفة الأسباب التي دفعتهم لمثل هذا الفعل.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الآن، بفحص مقطع الفيديو بشكل دقيق، وذلك من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، لكشف ملابسات الحادث وحل لغز غموض الاعتداء على المسن وزوجته.

المصدر: الوطن