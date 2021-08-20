اليونيفيل: التحليق الإسرائيلي فوق لبنان خرق للقرار 1701

قال رئيس بعثة ​اليونيفيل​ في ​لبنان​ ستيفانو ​ديل كول إن تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان.

وكتب ديل كول في تغريدة عبر "تويتر: "تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان"، داعيا ​الجيش الإسرائيلي​ مرة أخرى إلى "الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود اليونيفيل لاحتواء التوترات وبناء الثقة بين السكان المحليين".

Overflights of Lebanese territory by Israeli fighter aircraft are violations of @UN Res. 1701 and of #Lebanon's sovereignty. I again call on the IDF to desist from such actions, which undermine #UNIFIL efforts to contain tensions and build confidence among the local population. — Stefano Del Col (@stefanodelcol) August 20, 2021

وأعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 23،03 من مساء الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

المصدر: RT