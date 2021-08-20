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اليونيفيل: التحليق الإسرائيلي فوق لبنان خرق للقرار 1701

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اليونيفيل: التحليق الإسرائيلي فوق لبنان خرق للقرار 1701
Reuters
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قال رئيس بعثة ​اليونيفيل​ في ​لبنان​ ستيفانو ​ديل كول إن تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان.

وكتب ديل كول في تغريدة عبر "تويتر: "تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان"، داعيا ​الجيش الإسرائيلي​ مرة أخرى إلى "الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود اليونيفيل لاحتواء التوترات وبناء الثقة بين السكان المحليين".

وأعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 23،03 من مساء الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

المصدر: RT

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