مصر.. القبض على رجل أعمال بالقاهرة للإتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة لقيامه بممارسة نشاط مالي إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات.

إقرأ المزيد

حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، مقيم بالقاهرة، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات، يتمثل في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق عدة أساليب تمثلت في شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى، في حسابات الشركات التي يشارك فيها، ويقوم على إدارتها وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور، من متحصلات نشاطه غير المشروع بمبلغ 30 مليون جنيه.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT