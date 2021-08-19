القبض على ثمانية سوريين تسللوا داخل الأراضي العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الخميس، القبض على ثمانية سوريين تسللوا إلى الأراضي العراقية.

وذكرت في بيان صحفي: "استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 20، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية، لوحظ وجود تحرك لمجموعة من الأشخاص قرب الساتر الحدودي مع سوريا لاجتيازه عبر المنطقة الواقعة ما بين رجم العبد وبير آدم شمالي قضاء سنجار غربي نينوى".

وأضافت: "استنادا لذلك قامت مفارز الاستخبارات وقوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة 72 بنصب كمين محكم لهم في المنطقة ذاتها والقبض عليهم بعد اجتيازهم الحدود، وتبين أنهم من حملة الجنسية السورية".

وتابعت: "سلم السوريون إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: RT



