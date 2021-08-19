مسؤول صحي: سوريا ليست بمنأى عن ذروة رابعة من "كوفيد 19"

قال مدير عام مشفى المواساة الجامعي بدمشق عصام الأمين إن سوريا ليست بمنأى عن الدخول في ذروة رابعة لـ"كوفيد 19" كاشفا عن تزايد عدد حالات الإصابة خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقل موقع وزارة الإعلام السورية عن الأمين أنه "لوحظ في الأيام العشرة الماضية بداية لازدياد طفيف في عدد إصابات كورونا التي تراجع المشفى" إلا أنه أشار إلى أن تلك الزيادة لم تتجاوز 20 في المئة من الحالات التي كان يستقبلها مشفى المواساة خلال تدنّي المنحنى الوبائي.

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ولم يستبعد الأمين أن تدخل البلاد ذروة رابعة في الإصابات بكورونا، قائلا إنه يمكن "تفادي ذلك بالتشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة والتشجيع على أخذ اللقاح".

وأوضح الأمين أن سوريا كانت قد شهدت ثلاث ذروات لوباء كوفيد 19، الأولى كانت في شهري يوليو وأغسطس عام 2020 والثانية في شهري أكتوبر وديسمبر، من العام ذاته، وكانت الثالثة في مارس وأبريل من العام الجاري2021 وتسطح المنحني في مايو الماضي.

المصدر: موقع وزارة الإعلام السورية