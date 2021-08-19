 
مباشر

المغرب.. 127 حالة وفاة وأكثر من 9400 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب.. 127 حالة وفاة وأكثر من 9400 إصابة جديدة بكورونا
Reuters التطعيم ضد فيروس كورونا في المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3hc

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة 127 من الحالات المسجلة إصابتها بكورونا في البلاد ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 11472 حالة.

إقرأ المزيد
المغرب.. 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة‎‎
المغرب.. 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة‎‎

وحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة فقد سجل المغرب 9462 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 791559 حالة، تماثل للشفاء منهم 9570 حالة وهو ما يرفع حالات التعافي من الفيروس إلى 698472 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس تتجاوز 88 في المئة، بينما نسبة الفتك تعادل 1.4 في المئة.

وحسب الوزارة فإن عدد الذين استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 17 مليونا و156 ألف شخص.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا